“Das ist ein Fünftel der dänischen Bevölkerung!”

Sie wollten mal so richtig groß Silvester feiern, erzählen Anne und Sara aus Aarhus in Dänemark. Deshalb sind sie heute auf der Party am Brandenburger Tor, zusammen mit einer Million Besuchern. “Das ist mal was ganz anderes, sowas geht bei uns in Dänemark gar nicht, denn dazu müsste ein Fünftel der gesamten Bevölkerung anwesend sein!”

Um Mitternacht wollen die beiden ins neue Jahr hüpfen, das sei so Tradition in Dänemark, erzählt Anne. Sie stellten sich also auf einen Bordstein und um Punkt 0.00 Uhr wollten sie den Sprung ins neue Jahr wagen.

Für sie sei es wirklich ein Neubeginn, sagt Anne. Sie ziehe im neuen Jahr in eine fremde Stadt und fange einen neuen Job an. Ihr Vorsatz deshalb ganz im Sinne der “Hygge”: “Weniger Sorgen, mehr glücklich sein.”