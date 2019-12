Wegen der vielen Polizeieinsätze in der Silvesternacht schickt die Berliner Polizei etwa 2000 zusätzliche Beamte auf die Straße. Alleine 550 davon sollen für die Einhaltung der Feuerwerksverbotszonen in Schöneberg und am Alexanderplatz sorgen, 140 Polizeibeamte werden planmäßig direkt in und an den beiden abgesperrten Gebieten postiert. Weitere rund 400 Polizisten sind in der größeren Umgebung der Bereiche um die Pallasstraße und den Alexanderplatz verteilt.