Gysi: Fehler bei der Vereinigung gemacht Nach Einschätzung des Linken-Politikers Gregor Gysi sind bei der deutschen Vereinigung Fehler gemacht worden. So seien keine Symbole der Bundesrepublik verändert worden, wie es eigentlich bei einer Vereinigung geschehen müsste, sagte Gysi in der evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe-Durlach. Es seien weder Name, Hymne, Fahne noch das Emblem geändert worden, „auch nicht die Bezeichnung einer einzigen Bundesbehörde“. Das habe die Ostdeutschen gedemütigt, sagte Gysi in einem Politischen Gottesdienst vor mehreren hundert Besuchern. (epd)