Das Sommerwetter lädt zum Grillen ein. Doch wer Gemüsespieße und Steak auf den Rost legen will, sollte sich vorher informieren, ob das bei dem trockenen und heißen Wetter aktuell überhaupt erlaubt ist. Aufgrund der extremen Trockenheit gilt in Friedrichshain-Kreuzberg schon seit Mittwoch ein generelles Grillverbot auf allen öffentlichen Grünanalgen. Während in Berlin also bisher nur einzelne Stadtteile ein Grillverbot verhängt haben, darf seit Samstag auf allen öffentlichen Flächen, Grünflächen und Badeflächen in Potsdam niemand mehr grillen.

