Juristische Zweifel auch an der Kita-Pflicht Ellen Haußdörfer aus Treptow-Köpenick bezweifelt die Rechtmäßigkeit einer Kita-Pflicht: Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes sei zu dem Schluss gekommen, dass eine sanktionsbewehrte Kita-Pflicht gegen das Grundgesetz verstoße. Stattdessen sollten die Eltern „befähigt“ werden, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Dazu müsse der Zugang zum staatlichen System sowie die Suche nach Kita-Plätzen vereinfacht werden. Außerdem „bringt es nichts, dass Kind sieben Stunden in die Kita zu bringen, wenn es in der restlichen Zeit und am Wochenende wieder eine andere Sprache spricht.“