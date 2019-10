Berliner SPD-Chef will Mietenpolitik ohne Enteignungen

Natürlich spricht Michael Müller auch die Wohnungs- und Mietenpolitik an. Der Dreiklang „Bauen, Kaufen, deckeln“ sei der richtige Weg. „Es ist aus gutem Grund kein Vierklang: Bauen, Kaufen, deckeln, enteignen.“ Er wolle über dieses Enteignungsthema „nicht den Klassenkampf führen. Das ist nicht meine Politik“. In Berlin werde eine soziale Mietenpolitik umgesetzt. „Wir tun etwas mit eigenen Instrumenten.“ Der Mietendeckel sei „unser verantwortungsvoller Weg“. Und zum Thema Kauf sagte der Berliner SPD-Chef: „ Wenn es bezahlbar ist, kaufe ich alles, was geht.“