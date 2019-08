Umweltsenatorin Günther: "Berlin wird eine andere Stadt sein"

Bis spätestens 2050 soll Berlin klimaneutral werden, sagt Umweltsenatorin Regine Günther im Abgeordnetenhaus. Das bedeute eine fundamental andere Wirtschafts- und Lebensweise. "Wir stehen erst am Anfang,", sagt Günther. "Wie alle Städte der Welt." Viele Fragen müssten noch geklärt werden: "Was machen wir mit dem Regenwasser, mit den Bäumen?" Günther kündigte an, dass die ganze Stadtnatur umgestaltet werden müsse. Das werde die Stadtgesellschaft in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.