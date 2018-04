In der #Kulturbrauerei in #PrenzlauerBerg wird am Abend die #Walpurgnisnacht mit einem Maifeuer gefeiert. Auch am #Mauerpark werden zahlreiche Besucher erwartet. Im Bereich Schönhauser Allee/Danziger Straße/Eberswalder Straße mit #Verkehrbeeinträchtigungen rechnen.