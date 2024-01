Bauernproteste in Berlin Straße des 17. Juni weiterhin gesperrt

Mit einer langen Kolonne von Traktoren haben Tausende Landwirte in Berlin ihrem Ärger über die Ampel-Koalition und das Ende von Diesel-Vergünstigungen Luft gemacht. Bei einer Protestkundgebung am Brandenburger Tor versammelten sich am Montag laut Polizeiangaben 8500 Menschen mit über 6000 Fahrzeugen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) rechtfertigte in einer von Buhrufen und Pfiffen begleiteten Rede die Einsparpläne, zeigte sich aber offen für Erleichterungen an anderen Stellen.

Auch am Dienstag setzten Bauern ihre Proteste fort – in kleinerem Umfang.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie im folgenden Liveblog. Mehr zum Thema finden Sie hier: