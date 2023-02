Berlin-Wahl 2023 CDU lädt am Freitag zu Sondierungen – Grüne mit gemischten Gefühlen

Berlin hat erneut gewählt. Doch was fängt die Politik nun damit an? Der Wahlsieger CDU sondiert mit SPD und Grünen die Möglichkeit einer Regierungsbildung. Und das amtliche Endergebnis steht auch noch nicht fest – es gibt einige Nachzählungen. Alles rund um die Wahl und ihre Folgen erfahren Sie in diesem Blog.

Zur Startseite