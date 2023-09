Blog der Berliner Freiwilligentage Cleanup-Krimi am Engelbecken, saubere Havel, Garteneinsatz in Kreuzberg

Vom 8. bis 17. September 2023 finden in Berlin wieder die Freiwilligentage statt – mit vielen Mitmachaktionen in der ganzen Stadt. Das Besondere dabei ist, dass vieles einfach mal ausprobiert werden kann: Clean-up, gemeinsames Kochen, Repair-Café, Pflanzaktionen oder Stolpersteinputzen – alle Altersgruppen, Menschen mit Beeinträchtigung oder Fluchterfahrung und Mitarbeitende von Unternehmen sind eingeladen mitzumachen. Lesen Sie mehr in unserem Blog.