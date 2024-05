Der 1. Mai in Berlin im Liveblog Polizei zieht positive Bilanz nach queerfeministischer Demo in Friedrichshain

Schon für den Vortag des 1. Mai hatten verschiedene linke Gruppen in Berlin zu Demonstrationen aufgerufen. Ab 18 Uhr zogen in der Walpurgisnacht Demonstranten unter dem Motto „Für Frieden und soziale Gerechtigkeit“ durch Wedding. Ab 20 Uhr war eine queerfeministische Demonstration unter dem Titel „Take Back the Night“ mit 2800 Teilnehmerinnen in Friedrichshain unterwegs. Am Mittwoch geht es weiter, dann stehen vor allem die Satire-Demo „My Gruni“ in Grunewald und die Revolutionäre 1. Mai Demonstration in Kreuzberg und Neukölln im Fokus. Wir begleiten die Ereignisse im Newsblog.

Der 1. Mai in Berlin