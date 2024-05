Der 1. Mai in Berlin im Liveblog Pro-palästinensische Aktivisten stören Gewerkschafts-Demo – Polizei findet Steindepots

Schon für den Vortag des 1. Mai hatten verschiedene linke Gruppen in Berlin zu Demonstrationen aufgerufen. Am Dienstagabend zogen in der Walpurgisnacht zwei unterschiedliche Demonstrationen durch Wedding und Friedrichshain.

Am Mittwoch stehen weitaus größere Demonstrationen an. An der Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds nehmen mehr als 12.000 Menschen teil. Außerdem stehen die Satire-Demo „My Gruni“ in Grunewald und die Revolutionäre 1. Mai Demonstration in Kreuzberg und Neukölln im Fokus. Wir begleiten die Ereignisse im Newsblog.

Der 1. Mai in Berlin