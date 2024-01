Live Deutschlandweite Bauernproteste : Traktor-Korso in Cottbus – Scholz zeigt Verständnis für Landwirte

Lkw-Fahrverbot am Sonntag in Berlin aufgehoben + Tausende bei Protest in Dresden + Durchbruchsversuch und Festnahme an der A 10 + AfD-nahe Demonstration in Cottbus + Der Newsblog.