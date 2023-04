Machtwechsel in Berlin im Newsblog Um 12 Uhr zählt’s für Kai Wegner und Schwarz-Rot

Am Donnerstag sollen mehr als zwei Jahrzehnte SPD-geführter Senat ein Ende haben. Und die SPD wirkt selbst daran mit. Nach der Wiederholungswahl am 12. Februar hat sie sich per Mitgliederentscheid dazu durchgerungen, als Juniorpartnerin eine Koalition mit der CDU einzugehen. Ab 12 Uhr steht Kai Wegner als Regierender Bürgermeisterin im Abgeordnetenhaus zur Wahl. Schafft er es im ersten Anlauf?