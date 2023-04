Newsblog zu Berliner Klimablockaden Klimaaktivisten starten Protestmarsch am Brandenburger Tor

Das Festkleben auf dem Asphalt ist zu so etwas wie ihrem Markenzeichen geworden: Die Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ will in den kommenden Tagen durch umfangreiche Proteste in Berlin Druck auf die Bundesregierung machen, entschiedener gegen den Klimawandel vorzugehen. Anfangs sind Aktionen im Regierungsviertel angekündigt. Ab Montag will die Gruppe durch stadtweite Aktionen Berlin „lahmlegen“.