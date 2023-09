Newsblog zu den Klimaprotesten „Letzte Generation“ blockiert am Donnerstagmorgen den Autoverkehr

Zum Start der neuen Protestwelle hat die „Letzte Generation“ mit diversen Straßenblockaden auf sich aufmerksam gemacht. Außerdem hat die Gruppe das Brandenburger Tor mit Farbe schwer beschädigt. Am Sonntag wollten die Aktivisten den Start zum Berlin-Marathon stören, doch scheiterten an der Schnelligkeit der Polizei. Und am Montag blockierten sie wieder Straßen in Berlin.

Unter dem Motto „Wendepunkt 2023“ sind insbesondere drei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant: vom 18. bis 22. September, vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember.