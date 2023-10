Newsblog zu Klimablockaden in Berlin „Letzte Generation“ beschmiert Kanzleramt – mindestens 60 Aktivistinnen beteiligt

Die „Letzte Generation“ hat zuletzt am Sonnabend mit Hunderten Aktivisten die Straße des 17. Juni blockiert. Nach einer Verkehrsblockade am Montag ging es am Dienstag mit Sachbeschädigungen vor dem Bundeskanzleramt weiter. (mehr Infos unten im News-Blog).

In den letzten Wochen hatte die Gruppe die Weltzeituhr am Alexanderplatz großflächig eingefärbt und das Brandenburger Tor mit Farbe schwer beschädigt und wollte den Start des Berlin-Marathon stören, doch sie scheiterte an der Schnelligkeit der Polizei.

Unter dem Motto „Wendepunkt 2023“ ist noch eine Woche mit großen Aktionen in Berlin geplant: vom 27. November bis 1. Dezember. Doch auch außerhalb dieser Aktionswochen gibt es immer wieder Blockaden in der Stadt.