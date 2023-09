Newsblog zu Klimaprotesten 13 Klimaaktivisten nach Farbattacke auf Brandenburger Tor festgenommen – „Letzte Generation“ will ab Montag wieder Verkehr blockieren

Die Klimaproteste und -blockaden in Berlin gehen weiter: Für die kommenden Wochen haben die Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ konzentrierte Blockade-Aktionen in Berlin angekündigt. Damit wollen sie Druck auf die Bundesregierung machen, entschiedener gegen den Klimawandel vorzugehen.

Viele Berliner Autofahrer müssen sich deshalb auf eine Woche mit Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen. Von Montag an will die Klimaschutzgruppe Letzte Generation erneut in größerem Umfang Straßen und Kreuzungen blockieren. Mit Hunderten Unterstützern seien Störaktionen geplant, kündigte die Gruppe an. Die Polizei wiederum will schnell reagieren und bekannte Kreuzungen und Autobahnausfahrten frühzeitig beobachten.

Die „Letzte Generation“ forderte ihre Unterstützer auf, ab dem 13. September nach Berlin zu kommen, um einen „Wendepunkt 2023“ einzuläuten. In den kommenden Monaten sind insbesondere drei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant, so die „Letzte Generation“ in ihren internen Messengerkanälen: vom 18. bis 22. September, vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember. Dazu sollten alle Unterstützer aus ganz Deutschland nach Berlin kommen, weil man die „geballte Kraft auf den Straßen“ brauche, mit „mehr Menschen als je zuvor“. „Das wird gigantisch“, hieß es.

Zwischen diesen Wochen solle es aber auch noch weitere kleinere Aktionen in anderen Teilen Deutschlands geben.