Newsblog zu Klimaprotesten in Berlin „Fridays for Future“ demonstriert mit Großkundgebung gegen Klimapolitik

Die Klimaproteste und -blockaden in Berlin gehen weiter: Für die kommenden Wochen haben die Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ konzertierte Blockade-Aktionen in Berlin angekündigt. Damit wollen sie Druck auf die Bundesregierung machen, entschiedener gegen den Klimawandel vorzugehen. An diesem Freitag ist zudem eine Großdemonstration der Klimabewegung „Fridays for Future“ geplant.

Die „Letzte Generation“ forderte ihre Unterstützer auf, ab dem 13. September nach Berlin zu kommen, um einen „Wendepunkt 2023“ einzuläuten. Am Freitag, 15. September, will zudem die Klimabewegung „Fridays for Future“ mit einer Großdemo mit tausenden Teilnehmern durch Berlin ziehen. Ausgangspunkt soll das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte sein. Aktivisten der „Letzten Generation“ wollen den Klimastreik unterstützen – obwohl es zuvor von „Fridays for Future“ Kritik an den Blockadeaktionen der Gruppe gegeben hatte.

In den kommenden Monaten sind insbesondere drei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant, so die „Letzte Generation“ in ihren internen Messengerkanälen: vom 18. bis 22. September, vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember. Dazu sollten alle Unterstützer aus ganz Deutschland nach Berlin kommen, weil man die „geballte Kraft auf den Straßen“ brauche, mit „mehr Menschen als je zuvor“. „Das wird gigantisch“, hieß es.

Zwischen diesen Wochen solle es aber auch noch weitere kleinere Aktionen in anderen Teilen Deutschlands geben.