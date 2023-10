Newsblog zu Klimaprotesten : „Letzte Generation“ besprüht TU und FU Berlin mit Farbe – denkmalgeschützte Wand betroffen

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montag ihre Proteste in Berlin und anderen Städten fortgesetzt. Am Samstag endete eine Demonstration mit einer Blockade am Rosenthaler Platz.