Live Newsblog zu „Letzte Generation“ in Berlin : Innensenatorin fordert wegen Palästina-Demos einen Blockadestopp

Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Proteste in Berlin und anderen Städten fort. Am Donnerstag kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen. Iris Spranger wendet sich mit klaren Worten an die Aktivisten.