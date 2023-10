Newsblog zu „Letzte Generation“ in Berlin Noch immer festgeklebte Klimaaktivisten auf Straße des 17. Juni – Protest neigt sich dem Ende

Zum Start der neuen Protestwelle hatte die „Letzte Generation“ bereits mit diversen Straßenblockaden auf sich aufmerksam gemacht, so auch am Montag auf der Stadtautobahn (mehr Infos unten im News-Blog). Außerdem hat die Gruppe das Brandenburger Tor mit Farbe schwer beschädigt und wollte den Start des Berlin-Marathon stören, doch scheiterten an der Schnelligkeit der Polizei.

Unter dem Motto „Wendepunkt 2023“ sind noch insbesondere zwei Wochen mit großen Aktionen in Berlin geplant: vom 23. bis 27. Oktober und vom 27. November bis 1. Dezember. Doch auch außerhalb dieser Aktionswochen gibt es immer wieder Blockaden in der Stadt.