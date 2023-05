Newsblog zum 1. Mai in Berlin Mehrere Tausend starten in Neukölln zur Autonomen-Demo – auch Israel-Gegner dabei

Berlin erlebt auch in diesem Jahr einen bewegten 1. Mai: Am Abend startete in Neukölln die „Revolutionäre 1.-Mai-Demo“, die nach Kreuzberg ziehen soll. Schon zu Beginn zählte die Polizei mehrere Tausend Teilnehmende, im Vorfeld rechnete sie mit bis zu 15.000. Auch die propalästinensische Gruppe Samidoun befindet sich im Demonstrationszug – und skandierte israelfeindliche Parolen.

6000 nahmen nach Polizeiangaben an der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) teil, etwa 3700 bei der Satire-Demo „RWE: Reichtum wird enteignet“ im Villenviertel Grunewald – wo die Veranstalter von 7000 Teilnehmenden sprachen. Insgesamt sind am Tag der Arbeit 6300 Polizeibeamte unterwegs.

Noch ein Fehlstart für den neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU): Als er bei der DGB-Kundgebung begrüßt wurde, wurde er ausgebuht. (Anm. d. Red.: In einer früheren Version hatten wir irrtümlich geschrieben, er sei beim Betreten der Bühne ausgebuht worden, tatsächlich war er lediglich im Publikum anwesend; wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.)

Doch auch abseits des Protests ist in Berlin am 1. Mai viel los. Wir begleiten das Demo- und Stadtgeschehen im Newsblog.