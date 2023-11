Live Newsblog zur „Letzten Generation“ Berlin : Polizei löst Klimablockaden im Feierabendverkehr auf

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Proteste in Berlin fort. Am Dienstag gab es eine Aktion vor dem Kanzleramt mit rund 70 Personen. Am Freitag wurden erneut Straßen blockiert.