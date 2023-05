Live Newsblog zur „Letzten Generation“ in Berlin : Aktivisten blockieren Verkehr in Berlin-Mitte – Polizei schneidet Hände mit Trennschleifer aus der Fahrbahn

Privatflugzeug am BER mit Farbe besprüht – sechs Aktivisten in Gewahrsam, zwei in Klinik +„Letzte Generation“ dringt in BER-Sicherheitsbereich ein + Der Newsblog zu den Klimaprotesten in Berlin.