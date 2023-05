Live Newsblog zur „Letzten Generation“ in Berlin : Blockaden nach acht Stunden aufgelöst – Autofahrer treten und schlagen Aktivisten

Drei Aktivisten über Nacht in Gewahrsam + Proteste an elf Stellen + 78 Einsatzwagen der Feuerwehr behindert + Die Klimaproteste in Berlin im Newsblog.