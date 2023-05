Newsblog zur „Letzten Generation“ in Berlin : Mehrheit der Deutschen hält Razzia bei Aktivisten für richtig

Aktivisten kündigen Protestmarsch am Mittwoch an + Finanzsenator lehnt Einladung der „Letzten Generation“ ab + Wegner will „sehr konsequent“ gegen Protestaktionen vorgehen + Die Klimaproteste in Berlin im Newsblog.