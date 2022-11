Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg : Alkoholisiert und zu schnell auf der Stadtautobahn – zwei Personen bei Unfall verletzt

Brand in Flüchtlingsunterkunft in Hochhaus gelöscht + Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt + Neunjähriges Kind bei Unfall in Tempelhof schwer verletzt + Der Blaulicht-Blog.