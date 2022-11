Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg : Auto überschlägt sich auf dem Kudamm – Fahrer schwer verletzt

Mann schießt Gast bei Hochzeit in Kreuzberg in den Oberschenkel+ Autofahrer prallt in Märkisch-Oderland gegen Straßenbaum und stirbt + Elfjährige von Auto angefahren und schwer verletzt + Der Blaulicht-Blog.