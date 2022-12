Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg : Nächtlicher Überfall auf Discounter in Pankow

SPD-Zentrale in Kreuzberg mit rotem Schriftzug besprüht + Achtjähriger in Hellersdorf von Auto angefahren – schwer verletzt + Lärm in Friedrichshainer Wohnung verrät Drogenhändler + Der Blaulicht-Blog.