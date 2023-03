Start der Koalitionsverhandlungen in Berlin Verwaltung, 29-Euro-Ticket, innere Sicherheit – darauf haben sich CDU und SPD geeinigt

Berlin hat erneut gewählt – und eine neue schwarz-rote Landesregierung bahnt sich an, nachdem die SPD-Spitze sich für eine Koalition mit der CDU und gegen die Fortführung des rot-grün-roten Bündnisses ausgesprochen hat. Jetzt geht es in die Koalitionsverhandlungen. Alles rund um die Wahl und ihre Folgen erfahren Sie in diesem Blog.

