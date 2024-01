Live Traktor-Blockaden in Brandenburg : Bauernpräsident sieht Chancen auf Lösung im Agrardiesel-Streit – Großdemo am Montag in Berlin

Brandenburg hebt erneut Sonntagsfahrverbot für Lkw auf + Lindner will sich Bauernprotest stellen + Am Freitag wieder Blockaden in Brandenburg – B 101 zwischen Teltow/BER und Namitzer Damm gesperrt + Der Newsblog.