Volksentscheid Berlin Klimaneutral 2030 Befürworter und Gegner im Endspurt

Einen Tag vor dem Volksentscheid zum „Klimaneustart“ in Berlin versuchen Initiator:innen und Teile der Berliner Kulturszene, mit einer Großdemo noch einmal Stimmen zu mobilisieren. Von 15 bis 20 Uhr soll an diesem Sonnabend am Brandenburger Tor eine Demonstration mit Konzerten und Redebeiträgen stattfinden. Mit dabei sind unter anderem Bands wie Element of Crime, die Beatsteaks, der Pianisten Igor Levit sowie Schauspielerin Nora Tschirner mit dem Orchester des Wandels. Zwischen den Konzerten sind Redebeiträge unter anderem von Klimaaktivistin Luisa Neubauer (Fridays for Future) und Nachhaltigkeits-Expertin Maja Göpel geplant.

