Walpurgisnacht und 1. Mai in Berlin Mehr als 2000 Teilnehmende bei Demo in Kreuzberg – Böller gezündet

Berlin steht auch in diesem Jahr ein bewegter 1. Mai bevor: Mehr als 30 Demos sind angemeldet, darunter die traditionelle Revolutionäre und Protest im Villenviertel in Grunewald. Bereits am Vorabend, in der Walpurgisnacht, findet die „Take back the Night“-Demonstration statt, die vom Kreuzberger Mariannenplatz zum Schlesischen Tor zieht. Wir begleiten das Demo- und Stadtgeschehen im Newsblog.