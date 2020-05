Am 28. April musste eine komplette Einrichtung für Seniorinnen und Senioren in Fennpfuhl über Nacht geräumt werden. 22 Personen waren im Anschluss positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten in Quarantäne, 73 Bewohnerinnen und Bewohner kamen in eine Klinik, eine Person starb.

Die Wohnanlage in der Rudolf-Seiffert-Straße gehört zu einem Verbund von insgesamt sieben Anlagen, davon sechs in Lichtenberg und eine in Pankow mit insgesamt 320 Bewohnerinnen und Bewohnern - welche auf das Virus getestet wurden.

Insgesamt 400 Personen wurden getestet, darunter 300 Bewohner und rund 100 Mitarbeitende des Pflegedienstes. "Erfreulicherweise waren alle Ergebnisse negativ", schreibt das Bezirksamt dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Am 13. Mai seien die letzten Befunde zu den Testungen eingegangen. Negativ getestete Bewohner dürfen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie das Berliner Bezirksamt Lichtenberg auf Nachfrage mitteilte.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken, unter anderem über die aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wie berichtet ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) wegen des Verdachts der Vernachlässigung Schutzbefohlener in dem Fall. Es wird untersucht, wer für den Virusausbruch in der Anlage verantwortlich ist und ob vorgeschriebene Schutzmaßnahmen eingehalten wurden. Zu den laufenden Ermittlungen des LKA äußert sich das Bezirksamt nicht.

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Bis 2023 fehlen Berlin 8,3 Milliarden Euro Steuern

„Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass hier unter Umständen die Misshandlung von Schutzbefohlenen oder die Freiheitsberaubung vorliegen könnte“, hatte ein LKA-Sprecher dem Tagesspiegel gesagt. „Es besteht der Verdacht, dass einzelne Bewohner dieses Wohnheims sich gegen ihren Willen in Räumen aufhalten mussten.“