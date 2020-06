Autofahrer müssen aktuell mit langen Staus auf dem westlichen Berliner Ring rechnen: Am frühen Morgen ist auf der A 10 ein Lkw-Anhänger umgekippt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) twitterte. Demnach ist die Autobahn in Richtung Dreieck Havelland zwischen Potsdam-Nord und Spandau gesperrt, der Verkehr wird Potsdam-Nord abgeleitet.

Am Vormittag begann die Bergung des umgekippten Anhängers, auch dessen Ladung muss geborgen werden. "Der Lkw hatte Steine geladen, das muss jetzt alles weggeräumt werden", so ein VIZ-Sprecher. "Die Kollegen vor Ort denken, dass sich die Arbeiten bis zum Mittag hinziehen werden."

Aktuell müsse man mit anderthalb Stunden Warten rechnen, der Verkehr staut sich vor der Abfahrt Potsdam-Nord, auch die Umgehungsstraßen sind voll.