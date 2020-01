Autofahrer müssen am Dienstagmorgen auf der Stadtautobahn 100 wegen eines Staus mindestens 80 Minuten mehr einplanen. Die A100 ist nach einem Lkw-Unfall in Richtung Wedding zwischen Hohenzollerndamm und Tunnel Rathauplatz gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) twitterte.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Ein Lastwagen mit Anhänger war nach Polizeiangaben an der Abfahrt zum Kurfürstendamm gegen die Barriere zwischen Autobahn und Abfahrt geprallt. Der Anhänger blieb nach dem Unfall schräg auf der Abzäunung hinter der Barriere liegen.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war unter anderem mit einem Bergungskran vor Ort. (dpa/Tsp)