Der Berliner Senat will auf einer Sondersitzung am Mittwoch ab 16 Uhr über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. Vorab erfuhr der Tagesspiegel bereits, dass dies auf eine Öffnung der Außenbereiche der Gastronomie ab 15. Mai hinauslaufen könnte. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in der vergangenen Woche bereits einen Stufenplan in Aussicht gestellt. Brandenburg will Kneipen und Restaurants ab dem 15. Mai sogar komplett öffnen (mehr dazu unten im Newsblog).

Diese Meldung dürfte der Debatte um eine Schließung des Flughafens Tegel neue Nahrung geben: In Berlin ist die Zahl der Fluggäste im April auf ein Prozent des Vorjahresniveaus geschrumpft. Auf einen neuen Engpass steuert die Notbetreuung in den Kitas zu. "Unsere Kitas sind bald voll", sagt der Familienstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm (SPD). Ungeklärt ist auch, wie die Kinderbetreuung in den Sommerferien funktionieren soll: Viele Einrichtungen schließen dann normalerweise, doch viele Eltern haben ihren Jahresurlaub schon aufgebraucht. Unerwartete Hilfe gibt es im Westen der Stadt: Buddhistische Nonnen haben bereits 3000 Schutzmasken für Spandau genäht.

Aktuell gibt es in Berlin 6086 bestätigte Coronavirus-Fälle. Nach Angaben der Verwaltung werden derzeit 476 Personen im Krankenhaus isoliert und behandelt. 159 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patientinnen und Patienten sind bislang verstorben.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

