Von Mittwochmorgen um 2 Uhr bis zum Freitag um 2 Uhr werden neben dem Personenverkehr auch der Regionalverkehr und die Berliner S-Bahn bestreikt. Volker Krombholz, Vorsitzender des GDL-Bezirks Nordost, wozu neben Berlin auch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gehört, bestätigte den flächendeckenden Arbeitskampf.

Zur kurzfristigen Ansage des Arbeitskampfes sagte Krombholz dem Tagesspiegel, bei Verkehren rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr "trifft man nie den richtigen Zeitpunkt". Die Ankündigung des Streiks komme spät, doch "es bleibt möglich umzusteigen", sagte der Berliner GDL-Chef.

Für den Regional- und S-Bahnverkehr soll es ebenfalls Ersatzfahrpläne geben. Es geht in den Metropolregionen und im ländlichen Raum darum, ein "Grundangebot für Schüler:innen, Berufspendler:innen sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beizubehalten", teilte die Bahn mit.

Dabei werde die Anzahl der angebotenen Züge je nach Region "stark schwanken". Welche Züge verkehren und wo es zu Ausfällen kommt, werde im Verlauf des Dienstagnachmittag "schrittweise in die Fahrplanmedien und Informationskanäle eingespeist".

Ab 15 Uhr sei der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator abrufbar. Eine kostenlose Streikhotline schaltet die DB ab Dienstagnachmittag um 15 Uhr unter 08000/996633. Die Berliner S-Bahn kündigte an, auf sbahn.berlin über Ersatzfahrpläne zu informieren, sobald es dazu Informationen gebe. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht bekanntgegeben.

Ob es in der nächsten Woche zu weiteren Arbeitskämpfe kommt, hängt laut GDL-Nordost-Vorsitzendem Krombholz nun von der Bahn und dem Bahn-Eigentümer ab, also quasi der Bundesregierung. Die GDL beharre auf ihrer Forderung nach 3,2 Prozent höheren Einkommen in zwei Schritten und einer Coronaprämie in Höhe von 600 Euro.