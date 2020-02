Der Rohbau des U-Bahnhofs „Museumsinsel“ in Mitte ist fertiggestellt - die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) feiern am Montag Richtfest. Dabei soll auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ein Grußwort halten.

Die Bauarbeiten seien besonders anspruchsvoll gewesen, hieß es. Denn der gesamte Bahnsteigbereich habe nicht in offener Bauweise gebaut werden können, sondern sei „im Schutz eines 28.000 Kubikmeter großen Frostkörpers bergmännisch“ hergestellt worden. Am Bahnhof Museumsinsel unterquert die Strecke die Spree, die Bauleute mussten hier am Schloss-Neubau vorbei. Die Aufgänge es Bahnhofs befinden sich zwischen Kupfergraben und Deutschem Historischen Museum, vor dem Kronprinzenpalais im südlichen Gehweg der Straße Unter den Linden und auf dem Schlossplatz östlich der Schlossbrücke.

Durch seine Nähe zu kulturellen Stätten wie Staatsoper, Deutsches Historisches Museum und Humboldtforum ist der U-Bahnhof besonders für den Berliner Tourismus wichtig. Zusammen mit den Bahnhöfen „Rotes Rathaus“ und „Unter den Linden“ soll die neue Linie 5 die Lücke zwischen Alexanderplatz und dem Brandenburger Tor schließen. Eröffnet wird der Bahnhof an der Museumsinsel voraussichtlich im Sommer 2021.

Der Architekt des neuen Bahnhofs, Max Dudler, ließ sich bei seiner Arbeit von einem Bühnenbild des preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel inspirieren, wie auf der Webseite des Bauprojekts zu erfahren ist: Die gewölbte dunkelblaue Bahnhofsdecke mute „mit 7200 Lichtpunkten wie ein Sternenhimmel an.“ (dpa/Tsp)