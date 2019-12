Die Auswirkungen des geplanten Germanwings-Streiks werden offenbar keine größeren Auswirkungen auf Berlin haben. In der Hauptstadt wären lediglich Verbindungen von Tegel nach Köln betroffen, „und das sind nur sehr wenige täglich“, sagte Flughafen-Sprecher Hannes Hönemann dem Tagesspiegel. „Aktuell ist die Lage in Tegel sehr entspannt. Und wir haben bislang keine Informationen, was passieren soll“, sagte er.

Wie eine Lufthansa-Sprecherin am Vormittag mitteilte, werde weiterhin alles versucht, um einen Streik noch abzuwenden. Die Verhandlungen liefen derzeit. Am Samstagnachmittag wolle die Lufthansa-Tochter Eurowings sich mit einem Statement zum Stand der Dinge an die Medien wenden und voraussichtlich einen Sonderflugplan veröffentlichen. Lediglich 30 Maschinen der 140 Eurowings-Flugzeuge sind im Flugbetrieb der Germanwings im Einsatz.

Die Kabinengewerkschaft „Ufo“ hatte die Mitarbeiter der Germanwings vom 30. Dezember um 0 Uhr bis zum 1. Januar um 24 Uhr zu einem dreitägigen Streik aufgerufen.

Unsichere Zukunft für Germanwings-Mitarbeiter

Die Zukunft von Germanwings ist seit längerem unklar; es gibt Pläne, wonach die Gesellschaft über kurz oder lang in Eurowings aufgehen soll. Laut der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bietet das Management den Mitarbeitern keine klare Perspektive. Die Gewerkschaft fordert unter anderem zwei Prozent höhere Löhne, höhere Spesen sowie verbesserte Arbeitsverhältnisse.

Passagiere, die im fraglichen Zeitraum reisen wollen, werden von Eurowings gebeten, sich vor dem Abflug im Internet oder über die Eurowings Kunden-App über den Status ihres geplanten Fluges zu informieren und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen.

Wird ein Flug aufgrund des Streiks nicht angezeigt, werden die Gäste gebeten, „nicht zum Flughafen anzureisen, sondern sich über das Service Center mit Eurowings in Verbindung zu setzen. Für innerdeutsche Flüge, die aufgrund des Streiks nicht durchgeführt werden können, besteht die Möglichkeit, das Flugticket in einen Zugfahrschein der Deutschen Bahn umzuwandeln. Dies ist sowohl in der Eurowings Kunden App oder über das Service Center möglich“, hieß es bei Eurowings. (mit dpa)