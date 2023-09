Mächtiger Neubau für Autos an prominenter Stelle Ein Parkhaus fürs Berliner Neubaugebiet

Aktuell ist’s eine staubige Berliner Unkrautbrache, doch 2024 beginnt an der Daumstraße Ecke Rhenaniastraße der Bau eines mächtigen Parkhauses. Das geht aus der ganz neuen Ausschreibung der Gewobag hervor, die dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel vorliegt („Planung und Bau einer Quartiersgarage“). Das Projekt im Neubaugebiet – in dem so viele über fehlende Parkplätze klagen – hat es in sich.