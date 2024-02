Mädchen aus Auto heraus angesprochen Polizeieinsatz an Grundschule in Berlin-Friedrichshain

Unter Berliner Eltern gehen momentan Warnungen herum, wonach „fremde Männer“ vor der Pettenkofer-Grundschule in Friedrichshain versucht hätten, „Mädchen zum Einsteigen ins Auto zu überreden“. Einen entsprechenden Polizeieinsatz an der Grundschule im Samariterviertel bestätigte ein Sprecher der Schulverwaltung am Mittwoch. Nach Informationen des Tagesspiegels fand der Einsatz bereits vergangenen Freitag kurz nach Schulbeginn statt.

„Die Schule hat sofort umsichtig und wie in solchen Verdachtsfällen üblich reagiert: Die Polizei wurde umgehend hinzugezogen, gleichzeitig wurden die Eltern informiert – und es wurden entsprechende Verhaltensempfehlungen kommuniziert“, sagte der Sprecher. Zu weiteren Einzelheiten wie der Frage, ob ein oder mehrere Mädchen berichtet hatten, angesprochen worden zu sein, wollte er sich nicht äußern. Bei der Berliner Polizei läuft dazu eine Anfrage. Die Schulleitung der Pettenkofer-Grundschule war am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen.

Den Tagesspiegel hatte die Mail des Leiters von einer freien Schule in der Nähe erreicht, der seine Elternschaft zur Vorsicht mahnte. Screenshots und Kopien seiner Nachricht verbreiteten sich auch unter Eltern, die mit der entsprechenden Grundschule nichts zu tun haben und auch nicht in der Nähe wohnen. Dem Tagesspiegel sagte der Schulleiter, er sei in solchen Fällen übervorsichtig, da vor Jahren bereits einmal eine seiner Schülerinnen entführt worden sei – allerdings von einem Familienmitglied.