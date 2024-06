Mädchen musste reanimiert werden Minderjährige Fahrradfahrerin kollidiert mit Transporter in Berlin-Schöneberg

Eine minderjährige Fahrradfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Transporter im Berliner Ortsteil Schöneberg reanimiert worden. Das Mädchen sei gegen 10.30 Uhr am Dienstag in der Wilhelm-Kabus-Straße über einen Fußgängerweg gefahren und mit einem Transporter kollidiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der genaue Unfallhergang sei bislang unklar. Auch zum Fahrer des Transporters machte die Polizei vorerst keine näheren Angaben. Das Mädchen sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)