Tagesspiegel Plus „Man hat mir die Entscheidung abgenommen“ : Als Elke Rowald durch den Bau der Berliner Mauer ausgesperrt wurde

1961 lebt die 17-Jährige in Prenzlauer Berg. Am 13. August ist sie auf einem Ausflug in Heiligensee im Westteil. Sie wird durch den Mauerbau ausgesperrt – und bleibt schließlich im Westen.