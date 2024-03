Mann am Alexanderplatz geschlagen und getreten Berliner Polizei fahndet nach vier Tatverdächtigen

Die Berliner Polizei hat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach vier Tatverdächtigen gebeten. Die vier jungen Männer stehen in Verdacht, am 16. August 2022 eine gefährliche Körperverletzung gegen einen 32-Jährigen begangen zu haben.

Gegen 22.40 Uhr soll es demnach in einem Bus der Linie 248 zu einem Streit zwischen den Tatverdächtigen und dem Mann gekommen sein. Als alle fünf an der Bushaltestelle Grunerstraße Ecke Dircksenstraße am Alexanderplatz ausstiegen, sollen die Männer dann den Mann geschlagen und getreten haben. Der damals 32-jährige Mann wurde mit einer Platzwunde und Schulterverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die vier Tatverdächtigen beschreibt die Berliner Polizei folgendermaßen: Tatverdächtiger 1: circa 25 Jahre alt, schlanke Statur, helles Cap mit weißer Adidas-Schrift, schwarzes Shirt mit grünen Emblemen im Brustbereich, schwarze Trainingshose mit buntem Farbstreifen in Kniehöhe, Umhängetasche, dunkle Nike Air Max Plus Turnschuhe

circa 25 Jahre alt, schlanke Statur, helles Cap mit weißer Adidas-Schrift, schwarzes Shirt mit grünen Emblemen im Brustbereich, schwarze Trainingshose mit buntem Farbstreifen in Kniehöhe, Umhängetasche, dunkle Nike Air Max Plus Turnschuhe Tatverdächtiger 2: circa 25 Jahre alt, sportlich kräftige Statur, blaues Cap mit Emblem, weißes Shirt, hellblaue Jeans, Turnschuhe mit dunklen Längsstreifen und weißer Sohle

circa 25 Jahre alt, sportlich kräftige Statur, blaues Cap mit Emblem, weißes Shirt, hellblaue Jeans, Turnschuhe mit dunklen Längsstreifen und weißer Sohle Tatverdächtiger 3: circa 25 Jahre alt, dunkle Haare, hell-fliederfarbene Jacke mit Camouflage-Muster und Kapuze, helle Jeans, helle Schuhe

circa 25 Jahre alt, dunkle Haare, hell-fliederfarbene Jacke mit Camouflage-Muster und Kapuze, helle Jeans, helle Schuhe Tatverdächtiger 4: circa 25 Jahre alt, rotblonde und glatte Haare, dunkles Shirt mit Abbildungen, dunkle Trainingshose mit seitlichen Streifen, helle Turnschuhe

Die Ermittler:innen der Berliner Polizei fragen nun: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen? Wer hat den Vorfall in den späten Abendstunden des 16. Augusts 2022 gegen 22.40 Uhr eventuell selbst beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise können an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) gerichtet werden, in der Perleberger Straße in 10559 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664-574134, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471100, per E-Mail , die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)