Mann entreißt Seniorin Schmuck Berliner Polizei sucht Besitzerin einer Goldkette und eines Rings

Nach einem Raub in Berlin-Wilhelmstadt sucht die Polizei die Besitzerin einer Goldkette und eines Ringes. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatte ein 29 Jahre alter Mann einer Seniorin den Schmuck bereits am 11. August entrissen. Die Frau entfernte sich nach dem Raub vom Tatort.

Laut Polizei war sie zuvor mit ihrem Rollator unterwegs, als der Mann ihr die goldene Halskette und einen Ring wegriss. Ein 41 Jahre alter Zeuge verfolgte den flüchtenden Mann daraufhin und rief dabei um Hilfe. Ein Polizist außer Dienst bemerkte den Vorfall laut Polizei und nahm den Tatverdächtigen schließlich fest.

Ein Bild des Schmucks hat die Polizei hier veröffentlicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte unter den Telefonnummern (030) 4664-273118 oder (030) 4664-273110, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de und über die Internetwache entgegen. (Tsp)