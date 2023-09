Mann in Berlin-Charlottenburg angeschossen Polizei rückt mit Teilen einer Einsatzhundertschaft an

Eine achtköpfige Männergruppe hat in der Nacht zu Dienstag zwei Männer am Stuttgarter Platz attackiert, wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel bestätigte. Dabei wurde einem 21-jährigen Mann mit einer Schreckschusswaffe in den Unterschenkel geschossen. Die Täter ergriffen die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der Kaiser-Friedrich-Straße am Stuttgarter Platz. Ein 21-Jähriger und ein 28-Jähriger wurden aus bisher ungeklärten Gründen von „acht männlichen Personen mit Schlägen und Tritten attackiert“, so die Sprecherin. Dabei kam es auch zu einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe auf den 21-Jährigen. Die Täter flüchteten anschließend teils zu Fuß und teils in einem weißen Van in Richtung Wilmersdorfer Straße.

Der 28-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt. Der 21-Jährige erlitt eine Schreckschussverletzung im rechten Unterschenkel und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Polizei, darunter Beamte einer Einsatzhundertschaft, und Rettungskräfte waren vor Ort. (mit dpa)