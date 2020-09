Autos, LKW und Fahrradfahrer rauschen im morgendlichen Verkehr am Dienstag über die Goebenstraße in Berlin-Schöneberg. Nichts deutet daraufhin, dass hier am Montag geschossen wurde. Zwischen einer Sportsbar und Büros liegt der Hinterhof, aus dem einen Tag zuvor ein Verletzter getragen wurde.

Die Mitarbeiterin eines kleinen Ladens, der etwa 20 Meter von dem Hinterhof entfernt liegt, erzählt: „Ich dachte erst, das sind vielleicht laute Autos“, sagt sie. „Dann habe ich nochmal zwei Schüsse gehört und Angst bekommen. Ich habe die Tür meines Ladens zugesperrt und dann beobachtet wie ein Verletzter an meinem Fenster vorbeigetragen wurde.“

Eine Anwohnerin und ihre Tochter laufen auf den Hinterhof zu, aus dem ein Rasenmäher tönt. „Ich habe das aus meiner Wohnung beobachtet“, sagt die Mutter. Erst sei ein Mann auf einen anderen jungen Mann mit einem Baseballschläger auf dem Parkplatz des Hinterhofs zugelaufen. Dann hätten drei weitere Männer ihn festgehalten und ihn weiter bedroht. „Ich bin immer noch ziemlich geschockt“, so die Anwohnerin, „aber das sind Leute, mit denen es hier immer wieder Probleme gibt“, behauptet sie. Die erwachsene Tochter findet die Schießerei furchtbar. „Eigentlich tut mir hauptsächlich der Mann leid“, sagt sie.

Zwei andere Anwohner, die vor dem Hof stehen, erzählen, dass viele Gerüchte in der Nachbarschaft kursierten. Sie selbst hätten von der Schießerei nichts mitbekommen. „Es gibt so viele Versionen wie Menschen hier“, sagt einer. Die Gegend sei nicht besonders auffällig, meint der andere Anwohner: „Das hier ist nicht Wannsee, aber auch nicht wie in den schlimmeren Ecken von Neukölln.“ Die Goebenstraße verläuft in Schöneberg zwischen der Pallasstraße Ecke Potsdamer Straße und der Yorckstraße.

24-Jähriger erlitt Schlagverletzung am Kopf, Zeugen hörten Schüsse

Die Ermittlungen einer Mordkommission und der Berliner Staatsanwaltschaft zu den Schüssen in der Goebenstraße und einem schwer verletzten 24-Jährigen dauern an. Nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag spielte sich am Montag hier folgendes ab: Unter mehreren Männern gab es auf einem Hinterhof eines Wohnhauses in der Goebenstraße am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung. Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Einsatzfahrzeuge der Polizei auf der Goebenstraße. Foto: Paul Zinken/dpa

Mehrere Zeugen hörten laut Polizei gegen 17.30 Uhr Schüsse von dem Hof. Kurz darauf sollen laut Polizei mehrere Personen durch die Hofdurchfahrt in verschiedene Richtungen geflüchtet sein. Der Verletzte kam mit einer stark blutenden Schlagverletzung am Kopf ins Krankenhaus und wurde sofort operiert.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Ein ebenfalls 24-Jähriger wurde gegen 18.15 Uhr in Kreuzberg in der Gneisenaustraße Ecke Nostitzstraße festgenommen – er steht laut Polizei im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Auch zu den Hintergründen des Streits auf dem Hinterhof wird nun ermittelt.

Video zeigt, wie Männer einen offenbar Verletzten aus der Einfahrt tragen

Ein kurzes Video in sozialen Medien zeigt offenbar Szenen, die sich in der Goebenstraße abgespielt haben: In der Aufnahme sind mehrere Personen zu sehen, die aus der Einfahrt eines Hauses in der Straße herauseilen, Schussgeräusche und Schreie sind zu hören. Unter den Hinauseilenden sind auch zwei Personen, die beide einen länglichen Gegenstand bei sich tragen. Kurz darauf trägt ein Mann, begleitet von drei weiteren, eine offenbar verletzte Person hinaus über die Einfahrt auf die Straße, wo sie zu einem haltenden Polizeiwagen laufen. Der Verletzte wird schließlich auf den Gehweg getragen, wo sich die Männer und eine Einsatzkraft um ihn versammeln.

Die Polizei nahm am Abend in der Nähe des Tatorts einen Mann fest. Foto: REUTERS

Von der Staatsanwaltschaft kamen am Dienstagmorgen keine neuen Informationen. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher, dass eventuell im Laufe des Tages mit Neuigkeiten zu rechnen sei. Doch bislang konnte er keine Angaben zu dem festgenommenen Mann machen – weder zum Alter, noch, ob er tatverdächtig oder bereits polizeibekannt ist. Auch, ob das Opfer zwar nicht durch Schüsse, aber womöglich durch eine von Beamten gefundene Machete verletzt wurde, ist bislang unklar. Ebenso ist nicht Genaueres über die Menschengruppe bekannt, aus der heraus die Schüsse gefallen sein sollen.

Ein halbes Dutzend Polizeiwagen stand am Montagabend im Bereich der Goebenstraße, die zwischen Potsdamer Straße/Pallasstraße und Yorckstraße verläuft. Großflächig war der Bereich mit Flatterband abgesperrt. Zunächst hieß es am Montag, aus einer größeren Menschengruppe heraus hätten ein oder mehrere Täter mehrfach auf einen 24-Jährigen geschossen.

Später sagte die Staatsanwaltschaft jedoch, dass ein Mann erheblich worden sei, Schlussverletzungen aber nicht vorlägen. "Nach ersten Ermittlungserkenntnissen liegt der Auseinandersetzung ein Streit zwischen zwei Bekannten zugrunde", schrieb die Staatsanwaltschaft auf Twitter.

In einem Hinterhof war es auch nach Angaben der Polizei vom Montag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine Streife aus Beamten des örtlichen Abschnitts sei in der Nähe des Tatorts gegen 17.30 Uhr auf die Schüsse aufmerksam geworden, hieß es zunächst am Montagabend von der Polizei. Das Opfer sei schwer verletzt gewesen, schwebte allerdings nicht in Lebensgefahr. Beamte hätten den Mann auf dem Gehweg der Goebenstraße in der Nähe der Kulmer Straße gefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Opfer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm am Abend einen Mann fest. Ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt, war zu dem Zeitpunkt noch unklar.

Nach Tagesspiegel-Informationen fanden Beamte in einem nahegelegenen Gebüsch eine Machete, die womöglich einer der Beteiligten bei sich trug. Die „Morgenpost“ schreibt, es soll noch eine weitere Waffe sichergestellt worden sein, dies konnte jedoch am Abend nicht bestätigt werden.

Die Polizeiabsperrungen an der Kulmer Straße Ecke Goebenstraße. Foto: privat

Die Identität des Opfers sei der Polizei wegen früherer Straftaten bekannt, allerdings wollten die Beamten zu weiteren Hintergründen der Tat am Montag vorerst nichts sagen. Die Spurensicherung war am Abend am Tatort, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Beamte untersuchten noch am späten Abend die Straßen mit Taschenlampen.

Beamte untersuchen einen Mittelstreifen mit Taschenlampen unweit des Tatorts. Foto: privat

Als die Schüsse fielen, demonstrierten rund 200 Meter vom Tatort entfernt junge Menschen gegen die Räumung des Jugendzentrums „Potse“ an der Potsdamer Straße.

Die Polizei empfahl am frühen Abend, den abgesperrten Bereich zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmer Straße in der Nähe des S-Bahnhof Yorckstraße weiträumig zu umfahren. Gegen 22.45 Uhr war die Goebenstraße in Richtung Kreuzberg wieder frei, in Richtung Schöneberg aber noch nicht. (mit dpa)